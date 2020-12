Coronavirus : Remboursements flous des forfaits de ski

Le service de protection des consommateurs alémanique (SKS) regrette un manque de transparence et de flexibilité sur les conditions de remboursement des forfaits de sport d’hiver.

Les conditions de remboursement des forfaits de ski en cas de fermeture des stations à cause du coronavirus ne sont pas suffisamment transparentes, se plaint le service de protection des consommateurs alémanique (SKS). Il met en garde les skieurs.

Pas de droit au remboursement non plus si un seul téléski reste ouvert, même si le droit indique que les clients ont droit à un remboursement lorsque le service n’est pas fourni. Dans certains cas, le billet doit avoir été acheté en ligne pour qu’un remboursement soit effectué. Pourtant, les pages Internet de certaines stations de ski n’offrent aucune information sur les remboursements.

La protection des consommateurs conseille donc de n’acheter des abonnements saisonniers que lorsque les règles de remboursement sont claires. Et de retarder l’achat des billets journaliers le plus longtemps possible afin d’éviter les mauvaises surprises.