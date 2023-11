Rembourser les aides touchées par ses parents, c’est bientôt fini

Aujourd’hui, les héritiers qui touchent plus de 40’000 francs doivent rembourser les prestations complémentaires reçues par leurs parents après leur décès.

C’est ce qui s’appelle revenir en arrière, et en plus assez rapidement. Une mesure introduite en 2021 va probablement bientôt passer à la trappe. Il s’agit de celle qui dit que les enfants de retraités qui ont touché des prestations complémentaires pendant leur retraite doivent effectuer des remboursements si, au décès des parents, leur héritage se chiffre à un montant qui dépasse 40’000 francs. Or la commission de la sécurité sociale du Conseil national a voté la semaine dernière pour supprimer cette disposition, comme le rapport le «Tages-Anzeiger» samedi.