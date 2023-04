Cyclisme: Remco Evenepoel doit sauver l’honneur de la Belgique

Mais un autre cycliste est en train de mériter le surnom d’Eddy Merckx. Tadej Pogacar peut en effet gagner les trois courses du triptyque ardennais. «Je ne connais pas trop les statistiques et je ne suis pas vraiment un homme de chiffres, a rigolé le Slovène. Je me concentre surtout sur mon truc. Ce serait évidemment incroyable de réussir la passe de trois, mais la «Doyenne» (ndlr: Liège-Bastogne-Liège) m’attend encore. Il s’agit de la plus prestigieuse, mais aussi de la plus difficile des épreuves de ce triptyque.»