Cyclisme: Remco Evenepoel remporte le Tour d’Espagne

Elise Chabbey 8e de la Vuelta féminine



La Genevoise Elise Chabbey a terminé au 8e rang de la Vuelta féminine. Chabbey a intégré le top 10 au général dès la fin de la deuxième étape, et elle n’en est plus jamais sortie. À la première place du général, on retrouve l’intouchable Annemiek van Vleuten. La cycliste néerlandaise a signé un triplé historique. Elle s’était déjà imposée sur les routes du Tour de France et du Tour d’Italie, plus tôt dans l’année. EBA