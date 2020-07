Coronavirus

Remèdes, origine, 5G... les infox Covid les plus virales

Parmi la masse d’informations concernant la pandémie, des théories parfois fumeuses ont réussi à se frayer un chemin. Un rapport en a fait le tour.

La désinformation sur internet autour du Covid-19 a été massive en mars et avril et certaines infox ont été particulièrement virales, selon une analyse publiée par cinq médias spécialisés européens, dont l'AFP. Certaines, comme la pulvérisation de pesticide par des hélicoptères, étaient suffisamment anxiogènes pour que les autorités soient obligées de publier des démentis .

Gargarismes à l'eau salée, dioxyde de chlore, retenir sa respiration pour savoir si l'on a le coronavirus... «Les conseils erronés – voire dangereux – et les prétendus traitements et remèdes contre le Covid-19 ont sans doute été le principal sujet de mésinformation», ont constaté les auteurs du rapport, qui porte sur l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, pays européens parmi les plus touchés par la pandémie.