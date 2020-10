Canton du Valais : Remembrement géant de terres agricoles dans le Lötschental

Les autorités valaisannes mettent la dernière main à un projet pilote de remaniement parcellaire par exploitation dans le Lötschental.

Le regroupement de 11’500 parcelles de terres agricoles en 365 unités exploitées sera une réalité le 1er novembre dans le Lötschental (VS). Ce projet pilote de remaniement parcellaire par exploitation est unique en Suisse et intéresse d’autres cantons, indique vendredi l’Etat du Valais.

Après des recours sur les votes et un bras de fer juridique tranché par le Tribunal fédéral, les travaux débutent et 11’500 parcelles d’une surface moyenne de 446 mètres carrés sont regroupées en 365 unités exploitées d’une surface moyenne de 18’300 mètres carrés. Le remembrement «concerne 1369 propriétaires et 49 exploitants, dont une dizaine à temps complet», précise le canton dans un communiqué.

Un projet à 1,95 million de francs

Le remembrement parcellaire par exploitation «présente de nombreux avantages pour les exploitants», dont des «surfaces plus attractives pour l’avenir et une baisse des coûts en raison de la rationalisation des ressources humaines et techniques», affirme l’Etat du Valais. L’économie est estimée à 16’000 francs par an pour un domaine de 10 hectares.