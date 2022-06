Vevey (VD): «Remettre les rochers était la moins mauvaise solution»

Mais dans les faits, cet enrochement a simplement retrouvé son emplacement d’origine. «Nous avons effectué des travaux de relevage tout le long de la digue. Et ces rochers avaient roulé avec le temps, sans que personne s’en soucie. Je ne sais pas quand ils ont été posés, mais sur d’anciennes photos datant du siècle dernier, on peut les voir», explique Vincent Imhof, élu chargé des Travaux publics et espaces verts. Leur fonction est d’ailleurs bel et bien d’empêcher les baigneurs de s’éloigner du bord, la loi sur la navigation interdisant la baignade à moins de 100 mètres de l’arrêt de la CGN. «Et là nous sommes à environ 50 mètres», décrit-il.