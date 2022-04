Agriculture non durable : Remettre les terres en bon état est une question de «survie», dit l’ONU

Selon un rapport des Nations Unies, le 1% des entreprises agroalimentaires contrôlent 70% des terres agricoles mondiales, dont la plupart ont été dégradées par leur gestion.

Les techniques d’agriculture non durable vont dégrader une surface équivalente à celle de l’Amérique du Sud d’ici le milieu du siècle, selon un rapport de l’ONU publié mercredi, avertissant que remettre les terres en bon état est une question de «survie».

«Pas une option viable

Les filières alimentaires sont responsables de 80% de la déforestation et de 70% de l’utilisation d’eau douce dans le monde, souligne la 2e édition des «Perspectives foncières mondiales». Elles sont également le principal moteur de l’extinction des espèces. Au vu de la situation, «le risque de changements environnementaux généralisés, brusques ou irréversibles va augmenter», alerte le rapport. Et jusqu’à la moitié du PIB mondial pourrait être en danger, soit quelque 40’000 milliards de dollars.

«La façon dont nous gérons et utilisons les ressources terrestres menace la santé et la survie de nombreuses espèces sur Terre, y compris l’espèce humaine», résume pour l’AFP Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), commanditaire du rapport. «Le statu quo n’est pas une option viable pour notre survie et notre prospérité.»