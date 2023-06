Course à pied: Rémi Bonnet écrase la concurrence au Marathon du Mont-Blanc

Rémi Bonnet affiche décidément une forme étincelante. Une semaine après son succès lors de la course Moléson-Neirivue, en abaissant son propre record de plus d’une minute, le traileur fribourgeois s’est adjugé dimanche le Marathon du Mont-Blanc. Il s’agit de sa première victoire sur la mythique épreuve à sa cinquième participation. Il prend ainsi la tête du Golden Trail World Series, après deux courses, à égalité avec l’Espagnol Manuel Merillas 4e.

Le Gruérien a avalé les 42 kilomètres du parcours en 3h35 et quatre secondes, franchissant la ligne d’arrivée avec plus de cinq minutes d’avance sur l’Américain Eli Hemming. Le Suédois Petter Engdahl a complété le podium en 3h46 et 44 secondes. Rémi Bonnet a fourni son premier effort dans l’Aiguillette des Posettes afin de se détacher en solitaire du groupe de tête. Il a ensuite creusé un écart insurmontable pour ses concurrents dans la montée de la Flégère.