Ski-alpinisme: Rémi Bonnet et les autres Suisses sont les héros de leurs Mondiaux

Rémi Bonnet a défendu son titre de champion du monde de course verticale mercredi. International Ski Mountaineering Federation (ISMF)

Les Suisses ont démarré fort leurs Championnats du monde de ski-alpinisme. À commencer par le Fribourgeois Rémi Bonnet, qui a remporté d’un pied assuré la course verticale masculine, mercredi. Sur le parcours de 3,4 kilomètres et 500 mètres de dénivelé, il n’a laissé aucune chance à ses adversaires, jusqu’à compter plus d’une minute d’avance sur son plus proche concurrent, le Belge Maximilien Drion du Chapois.

Rémi Bonnet a donc défendu à Boi Taüll (Espagne) son titre de champion du monde de verticale conquis en 2021. Il a désormais à cœur de se concentrer sur une autre épreuve, lors de ces Mondiaux. La course individuelle aura lieu samedi, et offrira une occasion au Fribourgeois spécialiste de trail running et de ski-alpinisme de briller encore un peu plus.

Des médailles à foison pour les athlètes helvétiques

Caroline Ulrich non plus ne repartira pas des Mondiaux les mains vides. L’athlète de La Tour-de-Peilz a terminé à la troisième place de la course verticale U23 mercredi, à 29 secondes de la gagnante italienne Katia Mascherona. Même épreuve côté masculin, le Fribourgeois Thomas Bussard s’est paré d’argent derrière le Français Anselme Damevin.

Marianne Fatton avait également terminé à la deuxième place lors du sprint, mardi. «C’est un format assez spécial, car tout peut arriver», explique la Neuchâteloise. Elle prend en exemple certains favoris absents des finales en raison d’une porte loupée ou d’un départ «grillé».

«Les courses d’un jour, c’est un titre à gagner.» Marianne Fatton, vice-championne du monde de sprint