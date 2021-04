La configuration n’a pas changé: une grande salle et deux plus petites.

Les Scala ont fait peau neuve. Les trois salles de cinéma de la rue des Eaux-Vives ont été entièrement rénovées et ouvriront leurs portes ce mercredi 21 avril. Cette remise à neuf s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de rénovation mené par l’association Fonction: Cinéma qui s’est étalé sur huit ans, au cours desquels quatre cinémas indépendants du centre-ville ont été refaits: le Cinélux et le City en 2016, le Nord-Sud en 2019 et enfin les Scala.