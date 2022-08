Européens multisports: Remis en cause, Ehammer veut faire taire ses détracteurs

Il était 10h19 lundi matin à Munich lorsque le décathlon des Championnats d’Europe a basculé dès sa première épreuve. Les coureurs de la troisième série du 100 m venaient tout juste de bondir des starting-blocks quand Kevin Mayer a soudainement coupé son effort. Le Français, tout frais champion du monde de la discipline il y a trois semaines à Eugene (États-Unis), s’est «arrêté avant de me blesser vraiment plus gravement».

Pour nos voisins, après une poignée de secondes de compétition seulement, c’est tout le château de cartes qui s’écroulait avec cet abandon. Avant son entrée en lice en Bavière, le Tricolore avait tiré la sonnette d’alarme et évoqué un manque de récupération après son titre planétaire. Pourtant, certains confrères étaient plus bleus que blancs ou rouges au moment d’échanger avec l’Argenteuillais de 30 ans. Car pour eux, le seul scénario imaginé avait été un succès de Mayer. L’un des journalistes a bien dû se mouiller: «Mais du coup Kevin, maintenant, qui pourrait gagner ce décathlon?»

Sympathique, le recordman du monde de la discipline s’est pris au jeu et a cité le nom de l’Allemand Niklas Kaul, champion du monde en 2019. «Parmi les engagés ici à Munich, c’est celui qui a réalisé le plus gros total de points à Eugene, développe le Français. J’ai l’impression qu’il en a gardé sous le pied là-bas. Par exemple, à la hauteur, il s’est arrêté alors qu’il n’avait pas fait tous ses essais. Je mettrais une petite pièce sur lui car je sens qu’il veut gagner chez lui. Quand on est à la maison, ce n’est pas pareil!»