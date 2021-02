Faune marine : Remise à flot de «dauphins-pilotes» en Nouvelle-Zélande

Des sauveteurs néo-zélandais ont réussi mardi à remettre à l’eau des «dauphins-pilotes» piégés sur littoral. Les mammifères ne sont malheureusement pas parvenu à reprendre le large et menacent de s’échouer à nouveau.

Une partie des «dauphins-pilotes» piégés sur le littoral lundi ont été remis à l’eau. Ils ne sont pour le moment pas hors de danger et continuent de nager très près des côtes.

Les «dauphins-pilotes» ne sont pas encore hors de danger. 28 globicéphales piégés sur le littoral ont été remis à l’eau par les sauveteurs néo-zélandais. Le groupe reste malheureusement très proche de la côte et menace de s’échouer à nouveau.

Une quarantaine de cétacés ont été remis à l’eau lundi soir avant de s’échouer à nouveau mardi matin. Une soixantaine de volontaires ont aidé à remettre à l’eau les 28 mammifères revenus s’échouer. «Les cétacés sont proches du rivage et il n’est pas certain qu’ils nageront vers le large ou qu’ils ne s’échoueront pas à nouveau», a déclaré une porte-parole du DOC. Des volontaires et des employés du ministère restent sur place, prêts à intervenir si besoin, a-t-elle expliqué. Au moins 15 membres de ce groupe de mammifères sont morts.