France : Remise de 15 à 18 centimes d'euros à la pompe pour 4 mois

Depuis ce vendredi, le prix des carburants est 18 centimes d'euros moins cher par litre en France métropolitaine. De quoi provoquer une ruée sur les stations-services.

«Je suis trop content!» A neuf jours de l’élection présidentielle, les automobilistes se pressaient vendredi pour profiter de la ristourne gouvernementale d’au moins 15 centimes par litre pour tous les carburants et certaines stations connaissaient l’affluence des grands jours.

Face à des prix qui ont passé la barre des 2 euros par litre en moyenne, et parmi d’autres mesures contre l’inflation, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé mi-mars cette remise pour le 1er avril et pendant quatre mois. Certains prétendants à l’Élysée avaient alors jugé cette annonce «électoraliste» ou insuffisante. Ce n’est «jamais suffisant» mais «en tous cas c’est un geste très important», a défendu Jean Castex vendredi.

Sous les 2 euros le litre

«C’est une aubaine», se réjouit Didier Turpin, retraité de 68 ans, dans une station-service de Laval. «On part en vacances donc on en profite», explique-t-il.

«Je suis trop content!», s’enthousiasme Sidali Lameche, 25 ans, livreur à domicile en scooter, rencontré dans une station parisienne où les prix sont passés sous les 2 euros comme dans de nombreuses stations. «Je mets toujours environ 15 euros dans mon scooter. Avant ça me faisait un jour, un jour et demi maximum en fonction du travail. La çà va me durer au moins 2 jours avec le même prix.»