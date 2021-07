Vaud : Remises en cause, les maisons de naissance récoltent un franc soutien

Les accouchements naturels ou physiologiques, hors des hôpitaux, séduisent de plus en plus de parents. Getty Images/iStockphoto

Les accouchements hors des hôpitaux ne sont encore que quelques pourcents, mais ils sont en pleine augmentation. Les maisons de naissance en particulier éveillent un intérêt croissant, notamment pour le Canton de Vaud, qui a récemment mis en consultation sa planification hospitalière, comprenant un paragraphe à ce sujet. Or ce document, peu clair, a largement déstabilisé les professionnels du milieu. Il décrit l’accouchement extrahospitalier comme «présentant des risques importants pour la mère et l’enfant en cas de complications», et précise qu’une situation sur cinq donne lieu à un transfert à l’hôpital. Le Conseil d’Etat déclare donc sa volonté d’encourager les maisons de naissances «intra-muros», dans l’hôpital mais sous la responsabilité des sages-femmes; un modèle pour l’instant inexistant dans le canton.

Une ligne directrice de mauvaise augure, aux yeux du groupement des sages-femmes indépendantes (GSFIVD) et de l’association suisse des maisons de naissance, qui ont rapidement lancé une pétition aujourd’hui forte de presque 6500 signatures. «Nous avons de bonnes raisons de penser que les autorisations d’exploiter des maisons de naissance extrahospitalières ne seront plus délivrées», peut-on y lire. Un temps de consultation très court et un dialogue quasi inexistant avec les autorités ont encore accentué ce sentiment.

«Nous ne sommes pas contre les structures intra-muros; plus il y a de choix, mieux c’est, détaille Marie-Pierre Beck, présidente du GSFIVD. Mais nous ne voulons pas que de fausses informations biaisent les futurs parents sur la dangerosité de ce qu’on fait. La grande majorité des transferts à l’hôpital sont préventifs, pour éviter tout danger ou quand on décide, avec la maman, qu’elle ne va pas y arriver sans médicalisation. Les transferts liés à un risque pour le bébé ne représentent que 1% des accouchements. On ne prend d’ailleurs pas de grossesse à risque, et nous sommes formées pour gérer les cas problématiques.»

Pour une meilleure collaboration Les fortes turbulences provoquées par cette planification hospitalière auront au moins servi à créer le débat, et même un peu de dialogue, entre les acteurs de ce secteur délicat. Tous plaident pour une meilleure collaboration, à l’instar de Marie-Pierre Beck. «Les hôpitaux doivent accueillir les transferts, mais une simple transmission du dossier en amont ne suffit pas. Il faut développer une bonne collaboration de fond pour améliorer la sécurité des mères, des pères et de leur bébé. Pourtant, aujourd’hui, il y a encore des gynécologues ou des pédiatres qui refusent d’entrer en matière sur ces projets de naissance. C’est bien dommage, car cela se fait au détriment de la liberté de choix des femmes et des familles.»

Contacté, le département de la santé (DSAS) assure que l’existence des maisons de naissance vaudoises n’est pas remise en cause. Le but de sa démarche serait au contraire de permettre le remboursement de leurs prestations par l’assurance maladie de base. Aujourd’hui, en effet, seules la location de la salle et les prestations des sages-femmes sont couvertes, mais pas un éventuel séjour, comme si l’accouchement avait eu lieu à domicile. «Le canton a entamé un processus de révision de sa liste Lamal avec comme objectif d’y inscrire des maisons de naissances», précise la porte-parole du DSAS.

Réaffirmant sa confiance dans les sages-femmes, le Conseil d’Etat souhaiterait toutefois voir le temps de trajet réduit au minimum en cas de transfert. Les maisons de naissances aux portes d’un hôpital, comme à Rennaz ou au CHUV, n’entreraient pas dans le modèle souhaité. Toutefois, assure le DSAS, «si cette proposition devait être retenue, les maisons de naissance qui ne souhaitent ou ne peuvent pas respecter ces conditions pourraient continuer d’exercer leurs activités comme aujourd’hui», sans être inscrites sur la liste Lamal.

Le département ajoute ne pas avoir encore pris de décision, se réservant le temps d’analyser les réponses reçues ainsi que d’éventuels autres modèles de planification cantonale.