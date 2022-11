Qatar 2022: Remo Freuler: «Nous pouvons beaucoup mieux jouer que ça»

Savoir savourer. Prendre aussi en compte ce qui n’a pas été. Cela va dans l’ordre. «Nous sommes surtout contents de la victoire, surtout en sachant qu’il y a déjà eu plusieurs surprises dans ce Mondial», lâche Remo Freuler. «Le plus important était de prendre les trois points», ajoute Djibril Sow. La Suisse a commencé sa Coupe du monde avec une victoire 1-0 contre le Cameroun, et elle veut s’en contenter.

Un but important

Et puis, il y a eu cette deuxième période, avec ce but tombé très tôt. «C’était important de montrer une réaction», souligne Sow. «Ce premier but nous a aidés», confirme Freuler. «Nous étions ensuite la meilleure équipe, affirme Xhaka. Je crois que nous avons pu profiter de plus d’espaces, nous avons aussi fait moins d’erreurs et nous aurions même pu marquer un ou deux buts de plus. Le Cameroun n’a presque pas eu de situations.» Aussi parce qu’il a fallu défendre.