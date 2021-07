Euro 2020 - Remo Freuler: «Répondre à l’absence de Granit Xhaka en équipe»

Remo Freuler a haussé d’un ton contre la France. Claudio De Capitani/freshfocus

Remo Freuler est enfin devenu un titulaire à part entière lors de cet Euro 2020. Mais il a perdu sur suspension son compère du «double pivot» de milieux défensifs. L’ancien du FC Winterthour reste persuadé que la Suisse peut reproduire le match de lundi dernier face à la «Roja». Interview au bord de la Neva, à St-Pétersbourg.

Comment allez-vous aborder ce match de vendredi?

Comme contre les Français, nous ne seront en aucun cas les favoris. Mais on va emmener l'énergie et la confiance engrangée contre les champions du monde pour la partie. On a montré quand on jouait tous ensemble avec un cœur énorme, avec du courage aussi, que tout était possible. Ce sera pareil contre l'Espagne.

La pression est là, après avoir passé la France?

On n'a pas plus de pression parce qu'on a enfin effacé le cap des 8es de finale d'une grande compétition, ce qui est un des plus grands succès de notre sélection. Dorénavant, on évolue très libéré dans la tête, mais aussi dans les jambes. A mon avis, ça va être une partie très ouverte. Cette équipe a tellement de joueurs de talent... Je connais surtout bien Alvaro Morata, parce que je le rencontre souvent en Serie A, quand on affronte la Juventus. Mais il n'y en a pas un à sortir du lot. Ils sont tous extrêmement bons.

L'Espagne semblait heureuse de ne pas se coltiner Mbappé, Pogba et compagnie...

Les Espagnols préfèrent jouer contre nous que contre la France? Mais c'est normal! Les Français sont champions du monde. Ils étaient juste meilleurs que toutes les autres sélections de la planète il y a trois ans! Et puis nous, on les a boutés hors du tournoi. Je veux bien croire que les Espagnols soient heureux de jouer contre la Suisse à la place... Mais nous, on veut aller en demi-finale et notre but premier est de gagner en 90 minutes. On va tout mettre sur le terrain et on verra ce qu'il se passera. On n'a pas travaillé les penalties aujourd'hui, parce que ce n'est pas nécessaire. On veut jouer notre match et essayer de l'emporter dans le temps réglementaire.

Votre capitaine Granit Xhaka sera absent. Comment gérer ça?

Ca va être un match très important pour nous encore une fois et, forcément, Granit va nous manquer. Contre la France, il a réalisé un match absolument incroyable. C'est forcément dommage qu'il ne soit pas là vendredi. Depuis quelques années, les fans d'Arsenal et de l'équipe de Suisse savent à quel point il peut être important pour une équipe. Mais on a aussi montré contre la France que les hommes sur le banc pouvaient donner pas mal de possibilités à notre sélectionneur. Je suis sûr qu'ils vont faire de même en quart de finale. Ca fait quelques matches importants qu'on jouait les deux ensemble. Il va falloir répondre à son absence en équipe.