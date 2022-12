Coupe du monde: Remo Freuler reste concentré sur le Portugal

Le regard est devenu sombre et d’une petite voix fluette, presque muette, Remo Freuler a soufflé sa réponse, dans un murmure assourdissant. On lui avait demandé ce qu’il pensait des débordements autour de Granit Xhaka lors de Serbie-Suisse, de ses gestes en réponse aux provocations serbes. À la deuxième question, il a dit: «Encore une fois, je suis là pour parler de foot. Si vous voulez parler d’autres choses que de foot, vous pouvez sortir.» Et il joint le geste à la parole, en désignant la porte.