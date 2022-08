Marc Rebillet furax contre un festival

Marc Rebillet : Remonté contre un festival où il a insulté Macron

On le sait, Marc Rebillet ne se prend pas au sérieux. Pourtant, celui qui se produit en caleçon et qui nous avait accordé une interview pour sa venue au Montreux Jazz en 2022, a marché sur un terrain glissant lors de sa prestation au Touquet Music Beach le samedi 27 août 2022. Durant son set, le fantasque franco-américain a balancé à plusieurs reprises des «Macron enculé» et des «Macron dégage». Or, le président français avait prévu de se rendre au festival. Il y est arrivé durant le show de Marc Rebillet sans savoir s’il y a assisté ou pas.