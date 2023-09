Les remontées mécaniques des Alpes romandes peu utilisées cet été

Alors que nombre de remontées mécaniques suisses ont enregistré une fréquentation en hausse cet été, on note une baisse marquée en Suisse romande. Mais les chiffres restent bons sur cinq ans.

Remontées mécaniques : Été mitigé pour les Alpes vaudoises et fribourgeoises

Une télécabine à Moosfluh dans la région du glacier d’Aletsch, en Valais. 20min/Simon Glauser

Les Remontées mécaniques suisses (RMS) ont le sourire. Le nombre d’hôtes transportés de mai à août a augmenté de 4% par rapport à la même période de 2022. Et le chiffre d’affaires a progressé de 9% à l’échelle du pays. Mais toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Ainsi le nombre de passagers transportés a chuté de 12% dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises, le pire recul du pays. Le Valais enregistre, lui, un chiffre stable.

Les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont vu leur fréquentation baisser cette saison par rapport à l’été dernier. RMS

En revanche, l’Oberland bernois et la Suisse centrale peuvent se réjouir, eux, de 12% et 16% d’hôtes en plus par rapport à 2022, notamment grâce aux bons résultats dans les grands domaines de remontées mécaniques de renommée mondiale. «La tendance de cet été se poursuit, à savoir que ce sont surtout les grandes destinations axées sur le marché lointain qui connaissent un succès particulier», explique Berno Stoffel, directeur de RMS dans un communiqué lundi.

Mauvais mois d’août

Les résultats du mois d’août ont quelque peu plombé les excellents chiffres enregistrés jusque-là. Le nombre d’hôtes était en effet inférieur de 5% à celui du même mois de l’année passée. Là aussi, ce sont les Alpes vaudoises et fribourgeoises qui enregistrent à nouveau la plus grande perte (-20%). Le Valais, lui aussi, note une baisse de 4%. À l’inverse, l’Oberland bernois, la Suisse centrale et le Tessin sont parvenus à augmenter le nombre de leurs clients de 2 à 6%.

C’est dans les Alpes fribourgeoises et vaudoises que le nombre de clients transportés a le plus chuté en août. RMS

«Pendant les vacances d’été et après les turbulences des années marquées par le Covid, le désir des Suisses de voyager à nouveau à l’étranger était très grand. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les destinations d’été qui accueillent normalement une partie importante d’hôtes nationaux», explique Berno Stoffel.