ski: le Valais a prêté des millions en toute illégalité

Blaise Carron (PS), à l’origine de l’interpellation, n’en revient pas. «C’est comme si je me faisais flasher à 140 sur l’autoroute et que, pour ne pas payer l’amende, la police m’autorisait à repasser sur le même secteur à la vitesse autorisée», explique-t-il, dans «Le Matin Dimanche». Et Éric Bianco, chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation, de rétorquer: «La grille salariale du CTT (contrat type de travail) n’avait pas force obligatoire et le CTT prévoyait des possibilités de dérogation. Certaines remontées mécaniques ont interprété, à tort, qu’elles restaient éligibles aux aides.» Pour finir, le Canton a promis qu’à l’avenir il contrôlerait systématiquement les contrats de travail, avant d’octroyer des prêts.