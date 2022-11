Pistes de ski: On ouvrira au fur et à mesure du possible

Bon nombre de stations françaises ont annoncé hier être contraintes de repousser leur ouverture d’une semaine, voire à début décembre, faute d’enneigement. Mais en Suisse romande, les premières ouvertures ont déjà eu lieu et la confiance règne pour les semaines à venir. Ce samedi, cinq installations sur dix étaient ouvertes du côté de Glacier 3000. Et à Verbier, quatre installations sur 33 étaient en service, pour trois pistes ouvertes sur 55. «Nous sommes très contents. Il a un peu neigé et nous avons aussi pu produire de la neige artificielle. En plus, la fréquentation est bonne. En résumé, comparé à d’autres années, c’est un excellent début de saison», estime un responsable de Téléverbier. À noter que, jusqu’au 3 décembre, le domaine skiable n’est ouvert que les week-ends.