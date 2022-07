Haute-Savoie (F) : Remplir sa piscine est bel et bien interdit

Refaire le niveau d’eau dans les piscines doit permettre aux systèmes de filtration de continuer à fonctionner et éviter ainsi des problèmes sanitaires.

Le tollé causé par les restrictions d’eau imposées depuis la fin de la semaine dernière en Haute-Savoie a donné lieu à des précisions de la Préfecture. Il faut dire que l’interdiction d’arroser son potager , tandis qu’il était permis de remplir sa piscine, avait du mal à passer. Très vite, les autorités avaient du reste rectifié le tir, indiquant qu’il était autorisé d’arroser les jardins, pour autant qu’on le fasse «à la main», donc au moyen d’un arrosoir, entre 20h et 8h.

Lundi, la préfecture a également tenu à préciser que, s’agissant des piscines, il était bel et bien interdit de les remplir. Seul l’ajout, également de nuit, d’une petite quantité d’eau afin de garder le système de filtration fonctionnel est autorisé, relate ainsi «Le Messager». Les autorités précisent que cette mesure doit permettre d’éviter des problèmes sanitaires qui surgiraient si l’eau n’était plus filtrée et, surtout, d’éviter les vidanges qui devraient être faites pour remédier à ces problèmes, vidanges qui entraîneraient une surconsommation d’eau.