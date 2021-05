Concours - Remporte un bon cadeau Pfister d’une valeur de CHF 2’000.

Pfister est l’adresse de référence pour l’ameublement en Suisse et concrétise les rêves d’habitat depuis 1882. Plus de 40'000 articles d’innombrables marques sont disponibles pour tous les goûts et tous les budgets dans 18 succursales et sur la boutique en ligne pfister.ch: en effet, avec Pfister, il est possible de profiter d’un joli chez-soi à des prix incroyablement avantageux.