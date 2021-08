Genève : Rémunération en hausse pour les pompiers volontaires de la Ville

Les sapeurs auxiliaires vont toucher deux francs de plus de l’heure, après l’adoption du salaire minimum au bout du lac.

Les pompiers volontaires de la Ville de Genève vont toucher une rémunération plus élevée. Ils percevront ainsi 24 francs de l’heure, contre 22 jusqu’à présent, relate mercredi « Le Courrier » . Après l’approbation en votation du salaire minimum dans le canton l’an passé, la Municipalité a analysé si le solde de ces sapeurs , qui interviennent en complément du Service d’incendie et de Secours de la Ville (SIS) , était concerné par la nouvelle loi. Il s’est avéré que c’était le cas pour les heures excédant un certain seuil annuel.