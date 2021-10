Extrême droite – Rémy Daillet en garde à vue pour des projets de coup d’Etat et d’attentats

Extrême droite : Rémy Daillet en garde à vue pour des projets de coup d’État et d’attentats

Un événement qui intervient deux semaines après le placement en garde à vue de 4 proches du complotiste Rémi Daillet, également soupçonnés de projets d’actions violentes.

«L’idée d’un renversement»

Parmi les cibles des mis en cause figuraient entre autres des antennes 5G, des centres de vaccination, des journalistes et des personnalités, avaient détaillé deux sources proches de l’enquête. «Le groupuscule "Honneur et nation" n’a aucun rapport avec "La Nouvelle France", le mouvement politique de Rémy Daillet qui appelait au "renversement pacifique et populaire" du gouvernement français et non à des attentats ou des actes de terrorisme néonazis», ajoute Me Basson-Larbi, qui voit dans ce dossier «la volonté du pouvoir politique et des services français d’embastiller durablement» son client, un «prisonnier politique».