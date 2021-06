Motocyclisme - Remy Gardner fait le break en Moto2

Quand, à la fin du premier tour du GP d’Allemagne Moto2, les deux équipiers du team Red Bull KTM Ajo, Raúl Fernández et Remy Gardner, s’étaient déjà ménagé une avance de 8 dixièmes sur le premier de leurs poursuivants, on s’est dit qu’un nouveau doublé attendait la meilleure équipe du peloton.

Au deuxième tour, Gardner passait son voisin de stand, augmentait le rythme. Derrière, ils perdaient tous une seconde au tour et, à la cinquième ronde, Remy Gardner s’est retrouvé seul en tête, Fernández commettant sa première erreur de la saison (chute sans gravité). Le pilote australien avait alors encore 23 tours devant lui, la course la plus longue de sa carrière, dans laquelle il ne commit pas la moindre faute: «Nous savions depuis les essais que nous avions tous les deux le rythme pour gagner. Ce matin au warm-up, Raúl était un peu mieux que moi. Quand j’ai su qu’il était tombé, je suis resté concentré, je roulais vite tout en étant le plus doux possible pour les pneus.» Résultat: victoire dans ce 200e GP de la classe Moto2 et 36 points d’avance avant le rendez-vous d’Assen.