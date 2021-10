Motocyclisme – Remy Gardner profite de la chute de son coéquipier

Le rookie espagnol n’a pas le choix, il sait qu’il est sur une tendance positive, il sait qu’il doit, par tous les moyens, exercer le plus de pression possible sur Gardner. A la mi-course, Fernández se retrouve dans la roue du leader et futur vainqueur, le Britannique Sam Lowes. Le tour suivant, il prend même le commandement. Encore quelques minutes et on apprend que la Direction de course sanctionne Gardner d’une pénalité de «long lap», pour une action jugée irresponsable face au Thaï Chantra.