Aujourd’hui, à l’angle de la rue des Alpes et de la rue de Berne aux Pâquis, se dresse fièrement La Résidence 21. Ce nouveau centre d’accueil des Établissements publics pour l’intégration (EPI) a pris la place d’un bâtiment en ruine, a rapporté jeudi la «Tribune de Genève». Dans l’immeuble flambant neuf, on trouve désormais trente-deux places d’hébergement pour des personnes atteintes de handicap psychique et douze autres places d’accueil de jour. Il aura fallu deux ans de travaux et plus de dix millions de francs pour arriver à l’ouverture de cette structure lundi prochain.