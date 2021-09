LAMBORGHINI COUNTACH LPI 800-4 - Renaissance d’une icône des années 1980

Tout fan de voitures a un jour eu un poster d’elle dans sa chambre. Ou s’est du moins réjoui d’avoir entre ses mains cette carte en jouant au Quartet. La Lamborghini Countach est l'icône des supercars par excellence et fête aujourd'hui son grand retour. Cinquante ans après le levé de voile sur son premier prototype, la nouvelle édition spectaculaire baptisée Countach LPI 800-4 a célébré sa première mondiale lors du traditionnel rassemblement de voitures de sport «The Quail» à Pebble Beach, en Californie. Avis aux amateurs! Si vous souhaitez vous en procurer une, il n’y a plus une minute à perdre, car les Italiens ont l’intention de limiter la fabrication du bolide de plus de 800 ch à 112 exemplaires.

814 ch pour 355 km/h

Par rapport à la Sián, le design de la Countach LPI 800-4 est nettement plus sobre, faisant écho au modèle historique avec des touches de modernité telles que les ouvertures de ventilation derrière les vitres latérales, une courbure supplémentaire au niveau du passage de roue arrière et les phares rectangulaires. Les prises d'air NACA sur les côtés et les portes, les deux doubles sorties d'échappement ou l’arrière dénué de spoiler font également référence à l'icône des années 1980. Ceux qui commandent la nouvelle édition ont le choix entre plusieurs coloris et différentes finitions de peinture historiques, comme le Giallo Countach ou le Verde Medio.