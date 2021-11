Brésil : Renaissance pour le musée national de Rio de Janeiro

L’institution, autrefois considérée comme le plus grand Musée d’histoire naturelle d’Amérique du Sud, avait été détruite par un incendie en 2018. Les travaux de reconstructions ont débuté ce vendredi.

Les travaux de reconstruction du Musée national de Rio de Janeiro, détruit par un incendie en septembre 2018 et qui abritait l’une des collections d’histoire naturelle les plus précieuses d’Amérique latine, ont débuté vendredi.

La reconstruction de l’ancien palais impérial du XIXe siècle, situé au nord de Rio, commencera par la façade et le toit qui se sont effondrés durant l’incendie, a affirmé le directeur du musée, Alexander Kellner, et les autorités municipales lors d’une conférence de presse. «Aujourd’hui, nous pouvons faire le premier pas pour tourner la page de l’une des plus grandes tragédies dans le domaine scientifique et culturel de notre pays», a déclaré Alexander Kellner.