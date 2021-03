Football : Renato Sanches rit plutôt jaune

Le joueur de Lille a été insulté dimanche lors du déplacement en Corse pour affronter Ajaccio en Coupe de France. Des supporters l’auraient envoyé «ramasser du coton».

En légende, l’international portugais s’est félicité de la qualification acquise pour les 8e de finale de la compétition, en mentionnant «la victoire» et sa «passe décisive». Avant d’ajouter: «Pour tous les commentaires racistes, nous continuons de rire», en anglais, puis de conclure en français par cette formule: «#Renato va ramasser du coton».

La rencontre s’est disputée à huis clos mais une poignée de supporters ont assisté au match, installés en hauteur derrière un grillage clôturant le terrain. C’est de ce côté que Sanches, entré à l’heure de jeu, a délivré sa passe décisive pour le but du 2-0.

Les clubs dénoncent

Lundi, le LOSC a dénoncé des «injures racistes inacceptables» proférées à l’encontre de «certains de ses joueurs», des faits également condamnés par le club corse. Lille «regrette par ailleurs que ces comportements, pourtant visibles et audibles des acteurs du match, n’aient donné lieu à aucune intervention de la part des organisateurs».

«Le Gazélec Ajaccio (…) condamne avec la plus grande fermeté tout propos raciste qui aurait été tenu en marge de la rencontre», a de son côté réagi le président du club corse, Mathieu Messina Arrighi dans un communiqué. «Si ces agissements proviennent manifestement d’individus se situant en dehors de l’enceinte du stade Ange Casanova, le Gazélec Ajaccio tient à faire part de sa solidarité avec le LOSC, de son soutien aux joueurs victimes de ces propos et de sa consternation face à des attitudes d’individus isolés qui n’ont pas leur place dans le monde du football et encore moins aux côtés du GFCA», a-t-il ajouté.