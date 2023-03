Football: Renato Steffen: «Je sais que je ne suis pas un des meilleurs»

Non, je ne suis jamais quelqu’un qui exige quelque chose. Je n’aurai pas de problème à m’asseoir sur le banc mardi. Il y a dans l’équipe des bons jeunes qui veulent jouer ici. Mais quoi qu’il en soit, je me donnerai à fond, en restant moi-même. Et j’espère tout de même jouer mardi.



Avez-vous marqué trois buts, parce que le plan était pensé pour vous?



Nous voulions passer par les côtés. Sans doute que je n’ai pas marqué les buts les plus durs qui soient, mais je suis content de les avoir mis. Même si on peut bien sûr toujours faire un bon match sans marquer. Et puis même là, j’ai marqué, mais je ne suis pas content de tout ce que j’ai fait. J’ai aussi fait de mauvaises choses. Il va falloir analyser, être aussi critique envers moi-même et faire mieux mardi.