Genève : Renaturée, l’Aire est le théâtre de nombreuses incivilités

La fréquentation estivale des lieux est notamment pointée du doigt par les associations riveraines qui craignent également la future urbanisation.

Depuis 2016, des associations alertent l’Etat de Genève et les communes riveraines de l’Aire des dégradations qui affectent la rivière et ses abords. Alors que la situation a empiré avec le semi-confinement, elles viennent de leur adresser un «cahier de doléances».

«Après des années d’échanges de lettres sans effet, nous pensons qu’il est plus percutant d’aller devant la presse. Car il est encore temps d’agir», a déclaré jeudi Christiane Isler, de l’Association pour la sauvegarde de Confignon et environs (ASC). Si l’idée d’établir un cahier de doléances remonte à 2016, l’année 2020, marquée par les mesures sanitaires, en a montré l’urgence.

Pour l’ASC, l’Etat doit sévir. Un avis partagé par Alain Rouillet, de l’Association Qualité de vie à Bernex et Confignon: «L’Etat aménage des sites publics de qualité pour des millions de francs, comme dans le cadre de la renaturation de l’Aire, mais il n’assure pas le suivi. C’est là que le bât blesse!» D’où un appel à la création d’une «brigade verte" intercommunale pour sensibiliser et verbaliser.

«Préserver la nature»

Ce projet immobilier inquiète aussi par la surpopulation qu’il va générer, alors qu’il était initialement conçu comme un écoquartier. «Nous ne sommes pas contre la construction de logements, mais nous demandons de la qualité. Plus on densifie, plus il y aura de monde. Il faut préserver la nature», souligne Mme Isler.