Lausanne

Renaud Capuçon va diriger l’OCL

Le violoniste et chef français Renaud Capuçon sera le nouveau directeur artistique de l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) à compter de la saison 2021-2022.

«L’alliance entre l’OCL et Renaud Capuçon, c’est une promesse de partage artistique de haut vol, pour tous les publics, dans la continuité du travail réalisé par Joshua Weilerstein» se réjouit Me Alexandre Curchod, président du conseil de fondation de l’OCL, cité mardi dans un communiqué.

L’OCL et Renaud Capuçon sont mus par le même enthousiasme, qui trouve son origine dans de précédentes collaborations. En particulier lors du concert donné en mars dernier dans un programme alliant Beethoven, Schubert et Mozart.

Nouveau chapitre musical

De son côté, Renaud Capuçon se réjouit de prendre ses fonctions: «C’est à la fois un honneur et une grande joie d’avoir été choisi comme directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. J’ai toujours admiré cet orchestre et j’ai hâte de retrouver ses musiciens pour ouvrir ensemble un nouveau chapitre musical».

Renaud Capuçon sera au pupitre dès la saison 2021-2022, en abonnement à Lausanne, de même qu’en tournée et en enregistrements et assurera la programmation musicale des futures saisons de l’orchestre. Il deviendra ainsi le septième directeur artistique de la formation lausannoise.

Riche carrière

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon a joué comme soliste avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux. Depuis une quinzaine d’années, il dirige du violon les meilleurs ensembles de chambre. En tant que chef, ses prochains engagements le verront notamment à la tête du Wiener Symphoniker, la Camerata Salzburg, le Mahler Chamber Orchestra et la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.