Automobile : Renault et Nissan confirment la refonte de leur alliance

Renault et Nissan se mettent sur un pied d’égalité.

Renault et Nissan ont confirmé lundi que le premier allait réduire sa part au capital du second à 15% contre 43,4% actuellement, pour mettre les deux constructeurs automobiles sur un pied d’égalité après des mois de négociations complexes. «L’ambition est de renforcer les liens de l’Alliance et de maximiser la création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes», selon un communiqué commun.