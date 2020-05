Économie

«Renault peut disparaître, il faut être lucide»

Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, a estimé que le groupe automobile français, dont l’État est actionnaire et possède 15% du capital, «joue sa survie».

Le fleuron industriel français se retrouve dans une très mauvaise passe, ayant vu ses usines et son réseau commercial paralysés par la crise du coronavirus et les confinements décidés notamment en Europe, qui ont fait chuter le marché du neuf de 76,3% en avril sur le Vieux continent.

Le site industriel de Renault à Flins «ne doit pas fermer», a déclaré vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur Europe 1, alors que le constructeur automobile doit présenter un plan d'économies de deux milliards d'euros. «Nous attendons maintenant les propositions globales du président Jean-Dominique Senard sur son plan pour l'alliance (Renault-Nissan) et son plan pour Renault», a ajouté le ministre.

Selon le Canard enchaîné, le constructeur automobile français envisagerait de fermer quatre sites en France - Flins, Dieppe, Choisy-le-Roi et les Fonderies de Bretagne - dans le cadre d'un plan de 2 milliards d'euros d'économies qui doit être dévoilé le 29 mai. Selon une source proche du dossier, il ne s'agirait toutefois pas à Flins d'une fermeture mais de l'arrêt de la production automobile pour consacrer le site à une autre activité.

L'usine de Flins dans les Yvelines emploie 2’600 salariés et assemble les citadines Zoé (électrique) et la Micra du partenaire japonais Nissan. «Ce qui nous paraît important, c'est de savoir quelle est la stratégie de long terme de Renault. Comment est-ce qu'ils nous garantissent que demain, les véhicules électriques seront localisés en France ?», s'est interrogé Bruno Le Maire.

M. Le Maire a estimé dans une interview au Figaro que le groupe automobile français, dont l’État est actionnaire historique et possède 15% du capital, «joue sa survie», et précisé qu'il n'avait pas encore donné son feu vert à un prêt de cinq milliards d'euros qui doit permettre à Renault de surmonter la crise. Le ministre a été encore plus alarmiste sur Europe 1 en déclarant «Renault peut disparaître, il faut être lucide».