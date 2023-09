Vostotchny : «Nous serons toujours avec la Russie», promet Kim à Poutine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a qualifié mercredi de «priorité absolue» le renforcement des liens entre Moscou et Pyongyang lors d’une rencontre avec Vladimir Poutine sur un cosmodrome, en Extrême-Orient russe. Après avoir visité des installations du cosmodrome de Vostotchny, notamment un atelier d’assemblage de fusées russes Angara de nouvelles générations, les deux dirigeants ont mené des discussions qui se sont achevées après plus de deux heures, puis ont participé à un déjeuner organisé en honneur de Kim Jong-un.

«Un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux»

Le président russe a dit trinquer au «renforcement futur de la coopération» avec Pyongyang. «Un toast au renforcement de l’amitié et de la coopération entre nos pays», a déclaré Vladimir Poutine, debout derrière une longue table, entouré de hauts responsables russes et nord-coréens, selon des images diffusées par la télévision d’Etat russe. «Votre visite actuelle se déroule également dans une atmosphère de camaraderie et d’amitié», a encore salué le président russe devant Kim Jong-un. Avant de regarder droit dans les yeux son homologue nord-coréen et lui assurer: «Un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux». Le président russe a rappelé que les relations entre la Russie et la Corée du Nord «ont été établies lors de la lutte pour la liberté de la Corée en 1945, lorsque les soldats soviétiques et coréens ont écrasé côte-à-côte les militaires japonais».