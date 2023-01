États-Unis : Rencontre au motel, plan à trois, sexe oral: chaos au commissariat

Une jeune policière du Tennessee est accusée d’avoir multiplié les rapports sexuels avec six de ses collègues. Elle a été virée, ainsi que quatre autres personnes impliquées.

Un «mariage libre»… ou pas

La jeune femme affirmait qu’elle et son mari étaient dans un «mariage libre», mais d’après le «New York Post», l’intéressé ne semble pas être au courant de cet arrangement. Les autorités ont commencé à s’intéresser à l’affaire lorsque le maire de La Vergne, Jason Cole, a été contacté par un informateur. Celui-ci lui a révélé que Maegan Hall couchait avec plusieurs de ses collègues et qu’elle avait notamment participé à un plan à trois avec l’un d’entre eux et l’épouse de celui-ci.