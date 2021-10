Diplomatie : Rencontre au Qatar entre Américains et talibans

Une délégation américaine s’est rendue à Doha ce week-end pour des discussions avec des talibans, qui cherchent la reconnaissance de la communauté internationale.

Des responsables américains et talibans se sont réunis au Qatar pour discuter de la sécurité et des droits de l’homme en Afghanistan, a déclaré dimanche le département d’État des États-Unis.

Une délégation américaine s’est rendue à Doha samedi et dimanche pour des discussions «axées sur les problèmes de sécurité, de terrorisme et sur la sécurité de voyage des citoyens américains, des autres ressortissants étrangers et de nos partenaires afghans», a précisé Ned Price, le porte-parole du département d’État Ned Price.