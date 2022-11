M4 contre M3: Rencontre au sommet de deux icônes BMW

Cela faisait longtemps qu'une BMW n'avait pas arboré le trigramme CSL à l'arrière. La dernière fois, c'était en 2003, sur la M3 CSL de la série E46. Les fans de la marque s’en souviennent encore. À l'époque, le coupé tirait 360 ch de son moteur de 3,2 litres et se trouvait ainsi au sommet de la gamme moyenne de BMW, la Série 3. À l'époque déjà, le bruit de fond généré lorsque le moteur atteignait les 8000 tr/min était un plaisir pour tous ceux chez qui l’essence coule dans les veines. Près de 20 années se sont écoulées depuis et l’héroïne des années 2000 ne va pas tarder à obtenir le statut de youngtimer.

La nouvelle mouture de 2022

Aujourd’hui, BMW ressort une CSL. La représentante de la dernière dynastie porte le nom de M4 CSL - BMW a entre-temps «promu» le coupé de la Série 3 au rang de Série 4. D'autres choses ont également changé en 20 ans. Grâce à la suralimentation par turbocompresseur, la «nouvelle» CSL de 2022 développe une puissance nettement plus élevée de 550 ch pour 7000 tr/min et conserve le même couple, mais avec plus de punch à bas régime. Sans oublier le six cylindres en ligne qui, pour beaucoup, reste la marque de fabrique de la M3 respectivement la M4, même si entre-temps le huit cylindres au cœur de la CSL pendant quelques années, avait son charme.

Points communs aux deux générations

Pour le reste, les deux se ressemblent plus que ce que l'on pourrait penser en raison de la différence d'âge. Dans l'habitacle, les sièges baquets sont étroits mais confortables. Les deux voitures ont été mises au régime avec beaucoup de fibre de carbone, la M4 CSL a même perdu sa banquette arrière. En plus d'un poids réduit, l'aérodynamisme joue également un rôle important. Cela se voit surtout au niveau du couvercle de coffre, qui se termine par une arête de décollement marquée.

Le fameux plaisir de conduire

Aujourd’hui comme à l’époque, un aspect demeure au cœur des préoccupations: le plaisir de conduire. Et pour cela, les deux misent sur la «doctrine pure», la puissance n’étant transmise qu’à l'essieu arrière. C'est justement sur les routes de cols sinueuses que l'on peut faire chasser l'arrière, grâce à la direction super directe, la voiture peut être dirigée avec une grande précision de manière prévisible sur toutes les routes, même les plus étroites et les plus sinueuses. Quant à la question de savoir laquelle des deux nous choisirions, la réponse est: les deux! Car il n'y a pas de vainqueur dans cette rencontre des générations: l'ancienne comme la nouvelle donnent un sourire permanent au conducteur. Et c'est précisément ce qu’on attend d’une CSL.