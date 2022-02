Rencontre entre deux génies du 7e art

Cinéma : Rencontre au sommet entre deux génies du 7e art

Steven Spielberg et David Lynch vont travailler sur le même film: le premier comme réalisateur et le second en tant qu’acteur.

David Lynch avait reçu la Palme d'or au Festival de Cannes en 1990 pour «Sailor et Lula». imago images/Picturelux

David Lynch va jouer dans le nouveau film de Steven Spielberg, «The Fabelmans». On sait peu de choses sur l’intrigue de ce film semi-autobiographique, si ce n’est qu’il évoquera l'enfance de Steven Spielberg – qui a signé un partenariat avec Netflix – en Arizona. Si l’on ignore encore le rôle qu’aura David Lynch dans cette histoire, il rejoint un casting déjà prometteur, rappelle Variety: Michelle Williams dans le rôle de la mère du cinéaste, Paul Dano dans celui de son père, Seth Rogen, Gabriel LaBelle ou encore Julia Butters. La sortie romande de «The Fabelmans» est pour l’instant prévue le 23 novembre 2022.

Il s’agira de la première collaboration entre ces deux réalisateurs de renom. Steven Spielberg, 75 ans, a été couronné de plusieurs Golden Globes en janvier 2022 avec son remake de West Side Story. Quant au réalisateur de «Mulholland Drive», «Blue Velvet» et «Elephant Man», 76 ans, ce ne sera pas la première fois qu’il passera devant la caméra, puisqu’il a notamment incarné l’agent du FBI Gordon Cole dans sa propre série, «Twin Peaks».