Portrait - Rencontre avec l’homme qui mesure la fonte des glaciers

Des glaciers ont déjà disparu

Le réchauffement global va tellement vite que certains petits glaciers ont même déjà disparu. En septembre 2019, Matthias Huss a ainsi participé, avec différentes ONG, aux funérailles symboliques du glacier du Pizol, à 2700 m d’altitude non loin des frontières du Liechtenstein et de l’Autriche.

«Depuis, on a arrêté la surveillance active du Pizol, ça n’a plus de sens, il y a toujours deux balises que je vais aller collecter dans quelques semaines et après ce sera vraiment fini», dit le glaciologue. «Dans les dix à vingt prochaines années, il y aura sûrement plus de glaciers connus qui vont disparaître», complète-t-il.