Afrique : Rencontre entre le président tchadien et Jean Castex

Dans un contexte régional tendu, le président tchadien Idriss Déby Itno et le Premier ministre français Jean Castex se rencontreront le 31 décembre.

Le président tchadien Idriss Deby recevra la visite du premier ministre français Jean Castex alors que les voisins du Tchad, le Niger et la République centrafricaine, tiennent ce dimanche leurs élections présidentielles.

Crise sécuritaire

La France est présente au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane, qui engage plus de 5000 hommes dans cette immense zone, confrontée à des violences djihadistes et une crise sécuritaire qui ont fait des milliers de morts civils et militaires ces dernières années.