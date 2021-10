Diplomatie : Rencontre entre Pékin et Washington sur l’économie

La Maison-Blanche veut «forger» avec la Chine une relation commerciale «responsable». Les responsables des relations commerciales extérieures des États-Unis et de Chine ont échangé, vendredi soir, au sujet des liens futurs entre les deux pays.

Il s’agit du deuxième entretien entre les deux négociateurs en chef chargés du commerce, qui auront fort à faire pour restaurer des relations mises à mal sous l’ancien président américain Donald Trump malgré la trêve signée en janvier 2020 entre les deux pays. Katherine Tai et Liu He avaient déjà eu une première prise de contact en mai dernier.

L’entretien de vendredi était «une opportunité pour les États-Unis et la Chine de s’engager à forger une relation commerciale gérée de manière responsable, car elle affecte non seulement les populations dans nos pays, mais aussi partout dans le monde», a expliqué une responsable de l’USTR sous couvert d’anonymat. L’ambassadrice Tai a en outre détaillé les préoccupations des États-Unis concernant «les pratiques non marchandes de l’État chinois et la manière dont la politique de Pékin nuit aux travailleurs, agriculteurs et entrepreneurs américains», a précisé USTR dans un communiqué.