Retrait américain : Rencontre entre Talibans et gouvernement afghan

Alors que l’armée américaine quitte l’Afghanistan, les Talibans gagnent du terrain et les autorités craignent davantage d’instabilité.

Les Etats-Unis et leurs alliés ont quitté la base militaire stratégique de Bagram en Afghanistan, laissant derrière eux de vives inquiétudes sur l’avenir du pays.

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a ouvert mercredi à Téhéran une «rencontre interafghane» entre des représentants du gouvernement de Kaboul et des talibans, selon une courte vidéo transmise par son ministère. A un peu plus de deux mois de la date butoir fixée pour le retrait de l’armée américaine d’Afghanistan, le 11 septembre, M. Zarif a appelé «le peuple et les dirigeants politiques» afghans à «prendre des décisions difficiles pour l’avenir de leur pays», selon un communiqué officiel, alors que les talibans progressent militairement sur le terrain à la faveur du repli américain.