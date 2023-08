Rencontres secrètes d’Infantino et Lauber: fin des poursuites

Michael Lauber était soupçonné d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de favoritisme.

La procédure pénale ouverte suite à des rencontres secrètes entre le patron de la Fifa, Gianni Infantino, et Michael Lauber, qui dirigeait alors le parquet fédéral, va être classée, a confirmé l’ancien magistrat à la radio alémanique SRF. «Je prends acte de cette annonce, je suis soulagé», a-t-il déclaré d’après une information livrée par «Tages-Anzeiger».

Rencontres secrètes

Selon le quotidien alémanique, la procédure contre Gianni Infantino, visé depuis juillet 2020 pour «incitation à l’abus d’autorité», à la «violation du secret de fonction» et à «l’entrave à l’action pénale» pour ces mêmes rencontres, est également sur le point d’être close.

Les deux procureurs extraordinaires nommés dans cette affaire qui a forcé Michael Lauber à la démission en 2020 ont communiqué cette décision aux parties à la procédure. «Il n’y a aucune preuve d’activité criminelle», écrivent les procureurs fédéraux extraordinaires dans une note obtenue par le «Tages-Anzeiger». Michael Lauber était soupçonné d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de favoritisme.

La justice lui reprochait des rencontres secrètes entre juillet 2015 et juin 2017 avec le président de la Fifa et d’autres représentants de la fédération internationale alors qu’une enquête était ouverte sur les conditions dans lesquelles le Qatar avait décroché l’organisation de la Coupe du monde 2022. Ces rencontres – révélées en 2018 par les «Football leaks» – ont nourri des soupçons de collusion entre le parquet et la Fifa.