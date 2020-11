Coronavirus en France : «Rendez-nous la messe»: les catholiques font entendre leur voix

À Bordeaux, à Nantes ou encore à Strasbourg, des fidèles catholiques ont manifesté dimanche pour protester contre l’interdiction des cérémonies religieuses en public dans le cadre du confinement en vigueur.

«Rendez-nous la messe»

«Rendez-nous la messe»: aux côtés de chants liturgiques, le slogan a été entonné plusieurs fois par les manifestants nantais et strasbourgeois, qui ont également brandi des pancartes proclamant «la messe c’est essentiel», «nous voulons la messe» ou «la messe dans nos églises et pas à la télé".

«Le gouvernement ne comprend pas que ça ne suffit pas pour un chrétien d’être chez soi et de prier chez soi», répond l’abbé Guillaume Touche, 30 ans, soutane noire et col blanc présents dans le rassemblement bordelais.

Besoin d’un guide

«Il me manque un guide», renchérit Jacqueline, 72 ans. «On bouffe, on sort, on rentre. On ne fait que ça. On est comme des animaux.»