Genève : Rendez-vous au Jardin anglais pour fêter Noël

Après l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs l’assurent: le marché de Noël aura bien lieu cette année.

Mais, cette année, l’optimisme est de mise: du reste, la mise en place des installations débute ce jeudi, indique encore la radio. Le public pourra donc déambuler entre les chalets, déguster vin chaud, fondue et autres mets d’hiver et assister aux animations – dont le programme n’est pas encore arrêté – dès le 18 novembre. Le marché sera ouvert jusqu’au 26 décembre et il faudra être muni d’un certificat Covid pour s’y rendre.