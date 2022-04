Genève – Rendez-vous fixé en février 2023 pour le salon de l’auto

Genève : Trois fois annulé, le salon de l’auto fixe un nouveau rendez-vous

Supprimé pour cause de Covid puis par manque de participants, le grand raout de la voiture doit réinvestir Palexpo en février 2023.

La prochaine cuvée du Salon international de l’automobile de Genève aura lieu du 14 au 19 février 2023, à Palexpo. Les trois éditions précédentes avaient été supprimées. D’abord en raison de la crise du Covid en 2020 et 2021, puis cette année faute d’une présence suffisante des constructeurs. Les organisateurs espéraient retrouver leurs dates historiques, en mars. Mais il a fallu jongler avec les disponibilités de Palexpo et celles des marques de voiture, indique Radio Lac. Résultat: ce sera donc en février; avec une durée raccourcie par rapport aux salons passés. Une tendance observée dans d’autres manifestations de ce type, «pour être plus compact et plus fort», selon le Geneva International Motor Show.